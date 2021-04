Leipzig

Von einem „Gipfel der Hoffnung“ war die Rede, als Donald Trump sich auf die Reise gemacht hat zu Kim Jong Un. 2018 war das und auf der ZDF-Seite verbunden mit der Frage „Neue Zeiten in Korea?“. Heute geht es um neue Zeiten mit Corona, und wieder ist von einem „Gipfel der Hoffnung“ die Rede.

Im Original sprach Markus Söder in dieser Woche von der „MPK der Hoffnung“, wobei MPK eine Abkürzung für Ministerpräsidentenkonferenz und so ganz ohne Vokale dann doch ein wenig sperrig ist. Was dem Beinahe-Kanzlerkandidaten zu schönsten Hoffnungen Berechtigung gab, waren die Gesprächsthemen „Freiheiten“ und „Vollgas“, mit denen die MP diesmal schon nach drei Stunden durch waren. „Freiheiten“ und „Vollgas“ stehen dem Thema Impftempo nah – und halten dennoch Abstand.

Gipfel der Genüsse

Doch wie immer in diesen Zeiten, in denen bei Twitter die Kampf-Hashtags „#Impfneid“ und „#Grundrechte“ viele Freunde finden, sagt eine Metapher mehr als 1001 Worte. Vor allem, wenn, wie im Fall der MPK, kaum konkrete Ergebnisse dabei herauskommen. Aus diesem Grund fand die „Tagesschau“ mit Blick auf den Ausgang der „Bund-Länder-Beratung“, wie die MPK dort genannt wird, kurz BLB, zum Wortgemälde „Gipfel der Hoffnung“, also GdH.

Wird etwas als „der Gipfel!“ bezeichnet, steht der Ausruf der Empörung meist für eine Unverschämtheit, mit der gleichzeitig das Ende der Fahnenstange erreicht wird. Das Pfeifen im Metaphern-Wald – es kann, ganz besonders, wenn es sonst nichts zu feiern gibt, der Gipfel der Genüsse sein. Und ergreift dort den Zipfel der Hoffnung.

Von Janina Fleischer