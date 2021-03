Leipzig

Der Cellist Yo-Yo Ma ist 65 Jahre alt. Und er lebt in den USA – so ist es zu erklären, dass er sich gegen Sars-CoV-2 hat impfen lassen können. Nach dem Verabreichen der zweiten Dosis habe der Musiker deutlich den Wunsch verspürt, „etwas zurückgeben wollen“, sagt ein Sprecher der zuständigen Impf-Organe. Es war aber nicht das Vakzin, das er zurückgeben wollte, sondern Musik. Da ihn dieses Gefühl recht plötzlich überkam, schreiben US-Medien von einem Überraschungs-Konzert.

Nach der Impfung im Berkshire Community College im US-Bundesstaat Massachusetts habe der vielfach preisgekrönte Musiker, in seiner Disziplin gehört er zu den Weltstars, auf dem Cello einige Stücke gespielt. Was für ein Glück, dass er das im Vergleich zu einer Mundharmonika ja doch unhandliche Instrument dabei hatte.

Kunst statt Impfung

Vielleicht ahnte er, dass ihm die 15-minütige Beobachtungszeit nach dem Piks lang werden könnte. Vielleicht kam er von einem Auftritt in der Fußgängerzone, wo shutgedownte Künstler momentan ihr Geld verdienen. Vielleicht war alles ein großer Zufall, dennoch lässt sich daraus etwas lernen.

US-Trends kommen in Deutschland meist mit der Verspätung einer Weltumseglung bei Windstille an, doch schneller als die Umsetzung, ach was, die Erstellung einer Impfstrategie hierzulande geht es allemal. Und welche Strategie überhaupt? Bis alle Show-Talks über Widersprüche, Versäumnisse und Nebenwirkungen abgeschlossen sind und jeder seine Schuldzuweisung ausgesprochen hat, spielen deutsche Künstler, um die Zeiten zu vertreiben, eben in den Wartemonaten v o r der Impfung. Und zwar auf einer Bühne.

Von Janina Fleischer