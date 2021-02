Leipzig

Wenn von Essen und Emissionen in einem Atemzug gesprochen wird, haben viele so ein Bauchgefühl, worum es gehen könnte. Sie denken an Hülsenfrüchte. Erinnerungen an Kohlsuppe werden wach. Schaut man aber über den Tellerrand, sind Abgase schon ein gutes Stichwort, es kommen aber noch Schadstoffe hinzu, überhaupt die ganzen schlechten Energien. Es geht ums Klima, und wenn es ums Klima geht, geht es um Zukunft. „Cooking for Future“ heißt ein neues Kochbuch, das im März erscheint.

Für die Zukunft zu kochen, nannte man früher Einwecken. Heute heißt es Aufwecken. Dabei helfen „110 Rezepte mit klimafreundlichen Zutaten“. Sie sind übrigens auf Recycling-Papier gedruckt. Und auch was auf den Tisch komme, hat eine gute Klimabilanz: mindestens 50 Prozent weniger Emissionen gegenüber vergleichbaren Gerichten.

Ausgekochter Experte

„Auf Geschmack wird dabei natürlich nicht verzichtet“, verspricht der Verlag, was ja erstmal noch nichts heißt, und bringt einen Experten ins Spiel, was immer etwas heißen soll. Dieser heißt „KlimaTeller“. Der selbst für einen ausgekochten Experten ausgedacht wirkende Name verdankt sich dem Umstand, dass er für eine App steht.

Weil nur wenige wissen, wie man so nachhaltig zubereitet, dass der CO2-Fußabdruck auf einen Teelöffel passt, inspiriert „KlimaTeller“ mit „zahlreichen Tipps und 110 veganen und vegetarischen Rezepten zum Umdenken“. Es ist einfach: nur Zutaten der Saison und immer aus der Region. Darum unbedingt „Cooking for Future“ im Bedarfsfall beim regionalen Buchhändler kaufen. Auch das nützt dem Klima: dem kulturellen.

Von Janina Fleischer