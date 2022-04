Leipzig

Als die Pandemie neu war, spielte das Nachdenken noch eine Rolle: darüber, ob und wie es ein Zurück geben soll und kann. Zurück zu dem, was mit dem Stempel „Normalität“ markiert wurde. Was gut war, sollte bewahrt, alles andere mindestens überdacht werden. Der kurze Wunsch nach Utopie.

Dann kam Netflix. Niemand sonst konnte die Menschen so gut dort abholen, wo sie sind: auf dem Sofa. 2020 stieg die Zahl der Streamingdienst-Kunden um 37 Millionen. Jetzt sinkt sie wieder – zum ersten Mal seit zehn Jahren. Das Management sieht viele Gründe, zählt Russlands Krieg dazu und die Inflation, und nennt das „Faktoren außerhalb unserer Kontrolle“.

Die Sache mit den Menschen

Solch ein Faktor ist die Pandemie ja auch. Beziehungsweise war. Denn einen besseren Indikator gibt es nicht: Sorry, Karl Lauterbach, aber sinkende Netflix-Abozahlen sagen mehr als eine Harvard-Studie. Sie kündigen die Rückkehr der Normalität an, von der allerdings niemand mehr weiß, wie sie aussah. War das diese Sache mit Menschen, die man unbegrenzt treffen kann in diesem Dings, diesem Zuschauersaal? Oder war es jene Tradition in dem Raum, wo den Lieferboten das Essen nachwächst ... Restaurant?

Welche Gefahr dort droht, hat die Polizei Mittelfranken getwittert: „In einer #Gaststätte“ nämlich wurde „von einem Tisch ein Teil der Tischdekoration entwendet“. Es handele sich um nicht weniger als „ein Glas mit einer LED-Kerze“. Am Tatort „befanden sich zum Essen 6 Personen“. Das wäre mit Kontaktverbot natürlich nicht passiert. Der Dieb soll „nun ermittelt werden“. So bekommen sie in Mittelfranken die Normalität unter Kontrolle.

Von Janina Fleischer