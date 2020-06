Neue Extreme: Von Spülmaschinenkompetenz zum Bildschirmwandern

Leipzig

Extreme Zeiten führen zu extremen Reaktionen. Sich dabei noch extremst zu steigern – davor schreckt der Pianist Igor Levit nicht zurück. Am Wochenende hat er fast 16 Stunden am Stück gespielt, einem Stück, das „Vexations“ heißt, was mit „Quälereien“ übersetzt werden kann.

Sein Schöpfer Erik Satie hat 840 Wiederholungen dafür vorgesehen. Levit ging es darum, auf die Notlage der Künstler angesichts der Einschränkungen derzeit aufmerksam zu machen. Natürlich online.

Mauern bauen

Sänger Michael Schulte klingt extrem, wenn er der dpa im Interview sagt: „Ich habe eine Mauer gebaut, ich habe ein Gemüsebeet angelegt, ich habe Hecken geschnitten.“ Über das mit der Mauer müssen andere urteilen. Interessant ist, dass Deutschlands Hoffnung beim ESC 2018 sich hier als „Mister Spülmaschine“ bezeichnet, wobei er offenlässt, ob sich das aufs Einräumen, Ausräumen oder Heben bezieht.

Ob bei einem „Autokonzert“ (dpa) der Funke überspringe, lässt Schulte nicht unbeantwortet, verweist auf „sogar ein bisschen Gänsehaut“ beim Auftritt in Gießen, der weder im Netz noch im Auto stattfand, sondern im Auto-Kino.

Eurovisionen

In so extremen Zeiten überrascht es niemanden, dass das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin inzwischen im Doppeldecker-Bus spielt (nicht Doppeldecker-Bus-Kino). Wie aber müssen sich Reb-Jünger eine „Online-Weinmeile“ im Anbaugebiet Saale-Unstrut vorstellen?

Wie funktioniert die freudig vermeldete „Teilnahme“ hunderter Wein- und Wanderfreunde an der Eröffnung in einem Stream? Umtrunk auf dem Laufband? Und hieß Schultes ESC-Lied damals nicht „You Let Me Walk Alone“? Extrem visionär.

Von Janina Fleischer