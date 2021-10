Leipzig

Als der Fuchs die Trauben nicht erreichen konnte, befand er, dass sie ohnehin nicht reif und sowieso zu sauer seien. So steht es in der Fabel vom Fuchs und den Trauben, die dem Dichter Äsop zugeschrieben und so oft nacherzählt wurde, bis die Menschen begannen, Trauben zu züchten, die von Anfang an süß und vor lauter Süße so schwer sind, dass sie tief genug hängen für alle.

Bald nahmen sich die Menschen die uneingeschränkte Erreichbarkeit der Trauben zum Vorbild und erfanden das Smartphone. Und nur die Füchse unter ihnen erkannten, dass erst der alles erreicht hat, der nicht immer und überall erreichbar sein muss.

Steinzeit-Kommunikation

In dieser Woche werden allerlei Nobelpreise vergeben – es sind noch immer hoch hängende Trauben, von deren Süße nur Wenige zu kosten bekommen. Vor der Vergabe des Nobelpreises für Chemie trug es sich zu, dass die Königlich-Schwedische Akademie via Twitter appellierte: „Chemiker! Stellt sicher, dass eure Telefone geladen sind. Generalsekretär Göran K. Hansson wird heute einen sehr wichtigen Anruf machen.“

Der US-Forscher David MacMillan war trotzdem nicht erreichbar, als Hansson ihm telefonisch die Nachricht von seiner Auszeichnung überbringen wollte. Liest der kein Twitter? Hatte er das Ladekabel verlegt? Der Generalsekretär habe, erzählt er, den Nobelpreisträger „über eine E-Mail und eine Sprachnachricht auf sein Mobiltelefon“ informieren müssen.

Das klingt nach jener Steinzeit-Kommunikation, wie sie eigentlich nur noch von deutschen Gesundheitsämtern gepflegt wird und in Brandenburg. Moral: Im Paradies der unerreichten Möglichkeiten bleibt alles möglich.

Von Janina Fleischer