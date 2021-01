Leipzig

Es ist nun auch schon wieder ein paar Jahre her, dass 500 Jahre Reformation gefeiert und mit dem 36. Deutsche Evangelische Kirchentag zusammengespannt wurden, und zwar in Wittenberg. Der Abschlussgottesdienst vor 120 000 Leuten war ein Großereignis, das sich ins Besorgnis-Gedächtnis eingebrannt hat – weniger seiner Größe wegen als vielmehr hitzebedingt.

Der zuständige Ministerpräsident Rainer Haseloff ( CDU) verteidigte die Ortswahl damals mit den Worten: „Luther war nie in Berlin“, was daran erinnert, was Karl Lagerfeld über Heidi Klum zu sagen wusste: „Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.“

Botschafter der Seuche

Luther wird auch gekannt, wo er nie gewesen, weshalb von dort Besucher anreisen, um hinter historische Mauern Wittenbergs zu schauen. Im zurückliegenden Jahr waren es weniger. Klar. Dabei eignet sich die Gegend drumherum sehr gut zum Abstandhalten.

Auch wenn die Pandemie zunächst weiter den Alltag bestimme, halte man viele neue Angebote für 2021 bereit, sagt Nina Mütze, Sprecherin der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Zu den neuen Angeboten, die – um auch mal nach vorn zu schauen – wieder Zuversicht und Optimismus unter die Menschen bringen, gehört eine Taschenlampenführung durch das dunkle Lutherhaus und im August dann eine Sonderausstellung in Wittenberg, ihr Titel: „ Pest. Eine Seuche verändert die Welt“.

Nach dem Vorbild des „Reformationsbotschafters“, einer Luther-Playmobil-Figur zum Jubiläum 2017, könnte nun begleitend eine Playmobil-Figurengruppe ins Angebot genommen werden: Drosten, Lauterbach, Spahn. Drei zum Preis einer FFP2-Maske.

Von Janina Fleischer