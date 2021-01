Leipzig

Vollmundig sollte die Pressemitteilung wohl klingen. Unsinnig ist sie geworden: „Nach neun Monaten Pause wird’s eeendlich wieder romantisch“ und: „der erste ,Pilcher’ seit der Pandemie“. Das ZDF wird ihn zeigen, am 17. Januar soll es sein. Als sei es eine der schlimmsten Auswirkungen, dass es keine neuen Pilcher-Filme zu sehen gab. Apropos schlimme Folgen: „Stadt, Land, Kuss“ heißt dieser erste von fünf neuen Filmen, womit er einen Ansteckungsherd schon im Titel führt.

Der Inhalt ist wie immer kompliziert, so viel jedoch klar: Hier kämpfen mehr als zwei Haushalte um Herz und Seele. Es gibt einen Luke, der in der Großstadt lebt und „durch seine ADHS-Krankheit“ Probleme in der Schule hat. Schule? Wann soll das gewesen sein? Mit Mutter Flora macht er Urlaub (!) bei Großmutter Liz in Cornwall.

Das Mecklenburg-Vorpommern Großbritanniens

Das ist das Mecklenburg-Vorpommern Großbritanniens und nicht im 15-Kilometer-Radius der Großstadt. Zumal Mutter Flora und Großmutter Liz sich gar nicht gut verstehen, so dass ihr Verhältnis eher als touristisch einzustufen ist. Floras Verhältnis zu einem gewissen Eric hingegen kann als wiederaufgeflammt bezeichnet werden. Ziehen wir noch Erics Vater Henry hinzu, sind wir schon bei vier Haushalten. So etwas darf einem „ersten ,Pilcher’ seit der Pandemie“ nicht passieren, ist es doch auch ein erster Pilcher mit Pandemie.

Auch wenn Flora natürlich nicht „vor sich selbst, ihren Gefühlen und den Geistern der Vergangenheit fliehen kann“ – könnte sie sie doch wenigstens auf Abstand halten. Bei der Größe Mecklenburg-Cornwalls würden dann allerdings nicht mehr alle Probleme auf einen Bildschirm passen.

Von Janina Fleischer