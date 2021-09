Leipzig

WhatsApp liest mit. Wer auf diese Enthüllung überrascht reagiert, glaubt auch an Waschmittelwerbung. Der zu Facebook gehörende Messenger-Dienst beschäftige mehr als 1000 Leiharbeitskräfte, um Chats zu durchsuchen, hat das US-Magazin „ProPublica“ herausgefunden. Ist da irgendwas mit der Ende-zu-Ende Verschlüsselung schiefgegangen? Selbstverständlich dient das Mitlesen ausschließlich guten Zwecken, nämlich dem Dingfestmachen von Kriminellen, die von Benutzern gemeldet wurden oder, Obacht: dem Algorithmus aufgefallen sind.

Für unbescholtene Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das, beim Plausch mit Oma Rosi unbedingt auf Schlüsselreizwörter zu verzichten, damit der Algorithmus nicht aufwacht und das ausschließlich im Familien-Chat geteilte Eisbombe-mit-Mohn-Rezept am falschen Ende der Ende-zu-Ende Verschlüsselung zu falschen Schlüssen führt.

„ok“ oder „lol“ bestimmen den Diskurs

Überhaupt sollten die Nutzerinnen und Nutzer sich nicht aus der Verantwortung stehlen, sondern auch an die rund 1000 Leute denken, die mitlesen müssen, was sie da Stunde für Stunde in abenteuerlicher Rechtschreibung anbieten.

Vielmehr könnten sie eine Art Unterhaltungs-Auftrag empfinden und wahrnehmen und nicht immer nur all die seit Jahren kursierenden Spaß-Filmchen teilen, sondern auch mal selbst eine Pointe platzieren und auf Diskursangebote mit mehr als „ok“ oder „lol“ antworten..

Übrigens will jetzt auch WhatsApp Emoji-Reaktionen auf Textnachrichten einführen: die lachende, traurige und die überraschte Reaktion. Für die 1000 Mitlesenden darf da durchaus mal ein Blumenstrauß-Emoji dabeisein.

Von Janina Fleischer