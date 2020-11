Leipzig

Weihrauch enthält Wirkstoffe, denen wundervolle Eigenschaften nachgesagt werden. Seine Dämpfe sollen eine derart berauschende Wirkung entfalten können, dass das einige Besonderheiten der katholischen Kirche zu erklären hilft. Zwischen Medizin und Liturgie sorgt Weihrauch für einen klassischen Vorweihnachtsduft – unter die Leute gebracht vom Räuchermännchen, im Herkunftsland Erzgebirge verharmlosend Raachermannl genannt.

Niemand singt die dazugehörige Hymne so authentisch wie die Crottendorfer Spatzen. Niemand missversteht das Handwerk so billig wie die Plagiatoren aus Fernost. Und niemand käme nüchtern auf die Idee, einen Räuchermann mit dem Zeitgeist zu verkuppeln. Weil der Zeitgeist längst Nichtraucher ist. Dennoch hat Tino Günther aus Seiffen eine Figur im Chef-Virologen-Kittel und mit zerzaustem Haar geschaffen.

A, B oder C

„ Volkskunst orientiert sich immer an dem, was passiert“, sagte er der dpa, die daraus umgehend ein Quiz für Schnelltest-Kids gemacht hat: „Womit kennt sich Christian Drosten besonders gut aus: a) Viren, b) Holzschnitzerei, c) Malerei?“ Wir möchten ergänzen: Warum ist dieser Räucher-Drosten ein gutes Vorbild: a) weil Humor gesund ist, b) weil er sich aus Rauchverboten nichts macht, c) weil er Mund-Nasen-Schutz trägt?

Richtig ist d): weil er Weihrauch nicht auf Lunge nimmt, sondern ihm nur der Kopf raucht. Außerdem strecke, sagt Erfinder Tino Günther, der Virologe unter der Maske die Zunge raus. Wem? Der Pandemie? Den „Corona-Demonstranten“? Bekämen die eine eigene Figur, würden deren Füße qualmen.

Von Janina Fleischer