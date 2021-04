Leipzig

Sie gehörte zu den Helden des Ausbruchs: die Textilindustrie. Hat sie zunächst aus der Krise geholfen mit Masken und Schutzausrüstung, steckt diese Heldenerzählung längst fest. Behörden und Politiker beziehen Teile ihres Stoffs lieber aus China. Der Branche geht es also schlecht, der Umsatz ist eingebrochen, und der Geschäftsführer des Verbands der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie fordert, dass Entscheider mehr Gesundheitsschutz-Textilien bei heimischen Herstellern ordern.

Hilfreich wäre, Homeoffice-Bekleidung mit einzubeziehen, zumal selbst der „Outdoor-Boom“, das vermehrte Auftreten von Menschen unter freiem Himmel, nicht zu einem erhöhten Verbrauch von und Bedarf an „Outdoor-Textilien“ führt.

Hosen zum Aufpumpen

Dabei lassen sich die Hersteller wirklich etwas einfallen. Im Zuge des „Recycling-Booms“ setzen sie für ihre Draußen-Anziehsachen zum Beispiel auf Altreifen, aus denen sich prima Hosen schneidern lassen. Vielleicht sogar aufpumpen. Mützen werden ja bereits aus Fischernetzen gestrickt.

Damit Abfälle wieder als Rohstoffe taugen, müssen sie ausgedient haben. Ein Problem in Zeiten, in denen keiner vor die Tür geht oder zumindest nicht in einer klamottösen Ausrüstung, die einen längeren Weltraumspaziergang erlauben würde.

Ein Berliner Modelabel setzt nun auf Stoffe, die bei der Verarbeitung von Getreide anfallen, und macht daraus Imprägnierungen für Kleidung. Die wachsartige Substanz bleibt übrig, wenn Kleie zu Pferdefutter verarbeitet wird. Bitte die Warnhinweise nicht vergessen: Diese Regenjacke kann Spuren von Gluten enthalten. Und, sicher bleibt sicher, von Nüssen, Soja, Sellerie, Ei und Baumwolle.

