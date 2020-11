Leipzig

Hilflosigkeit bricht sich auch in Ideen Bahn. Zum Beispiel wenn’s um Bildung geht. Unterricht – ja oder später? Maskenpflicht – alle oder ein bisschen? Digitales Lernen – ansteckend oder Neuland? Schulen abreißen?

Niemand weiß oder will wissen, was jetzt das Beste für alle wäre. Das war im ersten Lockdown einfacher. So leicht hat man es sich diesmal nur mit der Kultur gemacht. Ob aus Hilflosigkeit oder einer Art Hoffnung auf den geringsten zu erwartenden Widerstand – das kann man auch Feigheit nennen – spielt fürs Halbjahreszeugnis keine Rolle. Oder doch?

Missen müssen

Ideen brechen sich auch in Hilflosigkeit Bahn. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ist nicht zu beneiden. Sagen muss sie dennoch etwas, darum sagt sie, dass es „in der momentanen Lage den Schülern zuzumuten“ sei, „einen dickeren Pullover anzuziehen“. Damit stoßgelüftet werden darf.

Überdies jedoch, und da wird es interessant, müsse geprüft werden, ob der Unterricht in andere Räume verlegt werden könne. Als Beispiel nennt die CDU-Politikerin Pfarrzentren. Oder Museen. Lassen wir mal die Kirche im Dorf und greifen die Idee mit den Museen auf, deren enge Verbindung mit Bildung ja auf der Hand liegt.

Auf diesem Weg lernen nachwachsende Generationen einerseits Abstand zu halten, erfahren andererseits Nähe zur Kunst. Überhaupt kann Unterricht in allen jetzt von der Kultur zurückgelassenen Gebäuden stattfinden: in Theatern, Varietés, Kinos, Kabaretts, Konzertsälen, Literaturhäusern ... Vielleicht sogar noch mit den bis vor kurzem dort üblichen Angeboten. So lernen Kinder heute, was sie nach dem Virus missen müssen.

Von Janina Fleischer