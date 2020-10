Leipzig

Herbert Grönemeyer hat ganz richtig gesungen: „Momentan ist richtig, Momentan ist gut ...“. Im Sommer 2002 war das, als sein Album „Mensch“ erschien. Wer damals geboren wurde, ist heute volljährig. Die Deutschen an sich sind es nicht.

Sie wollen nicht nur momentan, sondern immer alles richtig machen. Und da lassen sie sich sehr gern anleiten. Wenn es ums richtige Essen geht zum Beispiel. Wobei das nicht gesund sein muss. Es muss ihnen nicht einmal guttun. Wichtig ist, dass es richtig ist.

Anzeige

Das sagt man nicht

Darüber entscheiden nicht mehr die Illustrierten mit ihren Diäten (Niemals braten, was du nicht auch dünsten kannst!), sondern Vorschriften, die aus Weltanschauungen entwickelt werden. So entstanden korrekte Fertiggerichte, die nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit in ein chemisches Endlager gehören.

Oder richtiges Sprechen: Vorbei die Zeit, als Kinder sich im Groben an „Scheiße sagt man nicht“ orientieren konnten. Dieses Jahr bietet Gelegenheit, viel über das Richtigmachen zu lernen. Sicher können bald alle richtig Händewaschen. Sie wissen inzwischen, wie man richtig hustet, richtig lüftet. richtig Gassi geht und sich richtig begrüßt. Nun wird das richtige Feiern in Formeln gegossen.

Ohne Schild mehr Schuld

Das vereinfacht das Leben natürlich sehr. Auch der Generation Richtig, die gerade dabei war, sich zu langweilen, weil das meiste gesagt war über richtiges Entsorgen, richtiges Reisen, richtiges Kleiden.

Hier fehlen im Gegensatz zu öffentlichen Handwaschbecken und Eingangsbereichen noch die richtigen Schilder an den richtigen Stellen. Man kann ja verdammt viel mehr falsch machen, wenn man alles richtig machen will.

Von Janina Fleischer