Er gehört in jeden Haushalt: der Putzlappen. Auch Feudel genannt, Scheuerhader oder Lumpen. Wenige wissen von seiner engen Verbindung zu Sachsen, woher ja viele saubere Sachen kommen: das Porzellan, die Zahncreme, der Bierdeckel (nimm das, Merz!).

Möglicherweise wurde der Putzlappen gar nicht in Sachsen erfunden, aber dem Örtchen Kirschau im Lausitzer Bergland brachte er Mitte des 19. Jahrhunderts den wirtschaftlichen Aufschwung. Dort entwickelte sich die Gebrüder Friese AG in den 20ern zum weltgrößten Putzlappen-Produzenten. In einer Region mithin, in der später ein Abschwung eng mit Hadern und Lumpen verbunden war.

„Wisch You Were Here“

Der VEB Vereinigte Grobgarnwerke heißt jetzt Kirschauer Textil-GmbH, führt Boden- und Spültücher im Angebot sowie den Service, diese individuell zu gestalten mit eigenem Logo oder Schriftzug. „Hier putzt der Vati“ darf sich einsticken lassen, wer mag. Oder: „Lappen sind nichts für Weicheier“.

Einem ähnlichen und doch anderen Ansatz folgt die Ausstellung „Putzlappen“ der Kirschauer Kunstinitiative „Im Friese“. Zu sehen sind 200 Exponate, für das Mail-Art-Projekt eingeschickt aus aller Welt. Sie sind bemalt, bestickt, beschrieben, bedruckt, bearbeitet.

„Wischen Impossible“ ist auf einem Lappen zu lesen. „Wisch You Were Here“ hat sicher auch schon mal jemand zu scherzen beliebt. „Entwischt“ macht sich auf einem durchlöcherten Feudel ganz gut.

Die reine Botschaft zählt. Und die Frage bleibt, was nach Ausstellungsende damit passiert. Denn die Kunstwerke werden, wie bei Mail Art üblich, nicht zurückgeschickt. Andererseits: Sie sind ja selbstputzend.

Von Janina Fleischer