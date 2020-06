Leipzig

Die einen sprechen von Atmosphäre, für andere heißt es Ambiente. Für diese, nennen wir es Ausstrahlung eines Raums kann es entscheidend sein, ob das Licht genau von schräg unten hinten kommt oder nur fast. Auch spielt es eine Rolle, welche Menschen sich darin verteilen.

Von einer so oder so angenehmen Umgebung kann derzeit nirgendwo die Rede sein, denn Absperrbänder hinterlassen den Eindruck, sich an einem Tatort zu befinden statt in einem Restaurant oder Theater.

Fake, aber mit Stil

Beide Orte teilen sich eine Lösung: Sitzpuppen. Sie werden platziert. Im Gastraum sitzen sie an jenen Tischen, die hygienisch frei bleiben müssen, im Theater dienen sie in den Zuschauerreihen als Abstandhalter. Schon wirkt der halb leere Saal halb voll.

Der Chef des Drei-Sterne-Restaurants „The Inn at Little Washington“ arbeitet mit Theaterleuten zusammen, damit seine Gäste eine stilvolle künstliche Gesellschaft bekommen: gekleidet im Vintage-Stil der 40er Jahre. Der Budenzauber wirkt fast echt, wenn die Kellner, wie zu lesen war, mit den Puppen sprechen und ihnen Wein einschenken. Kinder wissen, wie man so etwas spielt.

Auf Nummer sicher

Grenzen zwischen Illusion und Realität sind sowieso Einbildung. Das zeigt ein Blick nach Japan, wo es längst üblich ist, mit künstlichen Wesen den Bund fürs Leben zu schließen. Hygienisch gilt’s als einwandfrei.

In einem Theater in Madrid sitzen nun Schaufenster-Puppen im Saal, die ebenfalls Mundschutz tragen. Soll das den Schwindel menschlich wirken lassen, den Traum vom angenehmen Nachbarn nähren? Im richtigen Falschen ist Atmosphäre offensichtlich Teil der Täuschung.

Von Janina Fleischer