Der Prinzessin-von-Asturien-Preis wird auch „spanischer Nobelpreis“ genannt und wie der aus Schweden in vielen Kategorien verliehen. Bob Dylan beispielsweise, der auf einen Literaturnobelpreis im Plattenschrank schauen kann, bekam diesen hier 2007 in der Sparte „Kunst“. Und damit folgerichtig nicht unter dem Label „Kommunikation“ oder „Sport“.

In dieser Woche hat sich José Andrés unter die Gewinner gereiht. Er ist Koch. Natürlich nicht irgendeiner. Schon weil kein Koch dieser Welt, der sich als solcher versteht, irgendein Koch ist, sondern immer der in diesem Moment an seinem Platz beste der Welt. José Andrés, überdies „erfolgreicher Starkoch“ genannt, bekommt die 50 000 Euro weder für „Literatur“ noch für „Internationale Zusammenarbeit“, sondern in der Kategorie „Eintracht“, also fürs soziale Engagement.

Zwietracht statt Eintracht

Der aus Spanien stammende, in den USA kochende Andrés ist Gründer der Hilfsorganisation World Central Kitchen, die, so die Jury, zu einer „gerechteren und nachhaltigeren Gesellschaft“ beiträgt, indem sie Menschen in Katastrophengebieten mit Mahlzeiten versorgt. Als „Hurrikankoch“ hat ihn deshalb mal das „Neue Deutschland“ bezeichnet. Er war auch schon für den Friedensnobelpreis nominiert.

Das kann „erfolgreichen Starköchen“ in Deutschland nicht passieren. Ihrem „Einsatz am Herd“ wohnt wenig Eintracht inne. Hier heißt es „Küchenschlacht“, „Topfgeldjäger“ oder „Küchenduell“ und werden Köche als Stars verehrt, weil sie vor Fernsehpublikum ihren Senf dazugeben. Da gibt es keine Friedenspreise zu gewinnen, höchstens den „Goldenen Wetzstahl“.

Von Janina Fleischer