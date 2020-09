Leipzig

In Deutschland vergeht kein Tag, an dem nicht ein oder zwei Städter aufs Land ziehen. Manche für ein Wochenende in die Laube, einige für immer zu Mutter Natur. Die einen suchen Entspannung, die anderen Pilze. Der Trend nahm Anlauf beim Ansturm auf Kleingartenvereine. Vergleichsweise junge Menschen wollten plötzlich nachhaltig im Erdreich wühlen und nicht mehr nur ironisch vorm Masala Chai Latte verarmen.

Da vom Ertrag der paar Tomatenstauden, Möhrchenbeete und Beerensträucher niemand über den Winter kommt, wird inzwischen woanders und in großem Stil gegärtnert: Am Stadtrand schießen Gemeinschaftsäcker aus dem Boden, wo Büromenschen für ein paar Stunden verdauen können, dass auf einem Nordbalkon keine Südfrüchte gedeihen.

Das Grüne vom Himmel

Wer jetzt kein Gewächshaus hat, erwischt bald keines mehr. Noch drei, vier Jahre, dann werden Bauern verdrängt sein von Neobauern, die sich das Grüne vom Himmel versprechen, während Windkraft ihre Halme zaust.

Trainiert haben sie mit „ FarmVille“, einer Bauernhof-Simulation der Kommunikations-Simulation Facebook, die 2009 das Licht der Scheinwelt erblickt hat. In guten Saisons spielten 80 Millionen Nutzer mit. Stunde um Stunde haben sie Felder bestellt und Bäume gepflanzt, Parzellen gekauft und Tiere gefüttert, sich von Level zu Level gegossen und geerntet.

Viele wurden abhängig vom virtuellen Belohnungssystem. Doch bald nun bleiben die Felder ungepflügt, Äpfel ungepflückt, Rinder ungefüttert wie eine Sommerjacke. Denn „ FarmVille“ wird zum Jahresende brachgelegt. Ist wohl in Funklöchern versandet, da draußen auf dem Land.

Von Janina Fleischer