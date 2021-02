Leipzig

Deutschland ist spät dran. Doch darin steckt auch eine Chance. Es gehe nämlich nicht nur um schöne, spaßige Posen, sondern um Realität. „Und in der muss man was schaffen, da muss man was anpacken, und da müssen die Dinge auch klappen.“ Das sagt Olaf Scholz, und er sagt es nicht einfach so, sondern in der Pose eines SPD-Kanzlerkandidaten. Von Ankündigungen alleine sei noch nichts gelungen, legt er nach, und an dieser Stelle hätte ein Tusch der Seele gutgetan beim politischen Aschermittwoch in Vilshofen. In dieser Realität wird Wahlkampf mit dem Schaumstoffschwert geführt.

Jens Spahn ist – wie die ganze CDU – derzeit nicht zu Späßen aufgelegt. Also meint er es wohl ernst mit seiner Ankündigung einer Selbst-Schnelltest-für-alle-Strategie, auch wenn man nicht Scholz heißen muss, um das in Pandemie-Zusammenhängen verwendete Wort Strategie unter Pose zu verbuchen.

Laien-Impfung zur Entspannung

Andere Länder waren da natürlich schneller. Sollten aber kurz vor der Bundestagswahl private Oster-Nachfeiern erlaubt sein, wird man Spahn noch danken. Denn irgendwann, spätestens in absehbarer Zeit, „schnellstmöglich“ also, wie der Coronaminister sagt, werden sie geprüft und zugelassen: die Laien-Schnelltests.

Sie führen zu neuen Begrüßungsritualen. Künftig werden nicht zuerst Gästehausschuhe im Hausflur gereicht, werden weder Sherry noch Prosecco als Aperitif vorgeschlagen, sondern bieten Gastgeberin und Gastgeber mit sanftem Nachdruck an: „Erst mal ein Schnelltest, bevor wir uns setzen?“ Vor dem Dessert kann eine Laien-Impfung für Entspannung sorgen. Die Losung zur Lösung gibt es schon: Selbst ist das Volk.

Von Janina Fleischer