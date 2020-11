Leipzig

Zu den Irrtümern der 80er gehört die Hoffnung auf Beständigkeit. 1982 warb die Deutsche Post mit dem Slogan „Briefe sind unvergänglich. Schreib mal wieder ...“ für ihre Dienste. In der noch viele Jahre währenden Wartezeit auf eine erste E-Mail simulierten Schulterpolster Stabilität, worauf die 90er vor allem als ästhetischer Protest zu deuten waren.

Nun werden wieder Briefe geschrieben. Im Inhalt (so hieß Content in den 80ern) sind sie voller Frust, Entsetzen, letzter Hoffnung. Die Direktoren großer Kunstmuseen haben einen offenen Brief verfasst, auch der Verband der Tanzschulen, bayerische Intendanten, Kinobetreiber und der Künstler Helge Schneider.

Sie alle zeigen sich in Sorge um die Kultur, für die ein erneuter „Knockdown“, wie es der Berliner Chefdirigent Kirill Petrenko nennt, eine „echte Katastrophe“ ist, wie Monika Grütters formuliert.

Glaub mal wieder

Dass der Kulturstaatsministerin wie auch den Kulturministern der Länder beim Protest gegen das Unerhörte nur Buchstaben zur Verfügung stehen, und seien sie auch noch so mahnend arrangiert, dämpft den Glauben an das Wort.

Wäre da nicht der Brief von Helge Schneider, zugestellt auf Facebook. Er hat sich direkt an Olaf Scholz gewandt mit der Bitte, für die 75-prozentige Umsatzausfallwiedergutmachungszahlung nicht den November 2019 heranzuziehen, sondern den Jahresdurchschnitt.

Und was macht der Bundesfinanzminister? Er macht’s. Selten entsteht aus einem offenen Brief eine Korrespondenz, die zu Hoffnung berechtigt. Darauf nämlich, aus Kulturprotest eine Protestkultur für und mit Beständigkeit zu machen: Schrei mal wieder ...

Von Janina Fleischer