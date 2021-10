Leipzig

Marie Kondo hat es zuerst gewusst. Damit pünktlich zum Lockdown alle vorbereitet sind auf zu viel Zeit in viel zu vollen Wohnungen, hat die Aufräum-Expertin ihre „KonMari-Methode“ in Bücher geschrieben, nach denen dann entrümpelt wurde. Nun stehen nur noch die Bücher herum. Zu Kondos Prinzipien gehört die Frage: „Macht es mich glücklich, wenn ich diesen Gegenstand in die Hand nehme?“

Nach entbehrungsreichen Monaten im Homeoffice fragen sich Menschen eher: „Macht es mich glücklich, wenn ich diesen Gegenstand mit auf Arbeit nehme?“ So ein Arbeitsplatz kann zum Beispiel eine ISS sein, die Internationale Raumstation. Wenn der deutsche Astronaut Matthias Maurer am Sonntag hochfliegt, hat er eine Kopie der Himmelsscheibe von Nebra im Gepäck.

Sternhaufen der Plejaden

Es gibt sie noch, die guten Navis. Darum hat Maurer die Himmelsscheibe auch in sein Missionslogo einfließen lassen. Zu sehen sind unter anderem die Erde und der Mond. Dazu der Sternhaufen der Plejaden, den Marie Kondo offenbar noch nicht aufgeräumt hat.

Der französische Kollege Thomas Pesquet ist schon auf der ISS und hat während eines Telefonats mit Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider eine Hörprobe vom neuen Album bekommen. So wurde der Song im Himmel uraufgeführt, steht, liegt oder schwebt aber danach nicht herum wie bald Nussknacker „Wilhelm“, dem Astronaut Maurer das Erzgebirge von oben zeigen will.

Wenn jeder mitbringt, was ihn glücklich macht, kann Marie Kondo mit ihrer Mission andocken und nach Prinzip „alle Dinge müssen richtig verstaut werden“ auf der ISS für Ordnung sorgen.

Von Janina Fleischer