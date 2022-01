Leipzig

Um wenigstens einen Lichtblick in diesen Zeiten anzubieten, werden seit ein paar Wochen die Tage wieder länger. Für Freitag zum Beispiel ist der Sonnenaufgang in Sachsen auf kurz vor 8 Uhr festgelegt. In Schleswig-Holstein wird es etwas später sein, dabei sinken dort die Inzidenzen schon wieder. Dafür steigt der Meeresspiegel. Bliebe es eines Morgens einfach dunkel, würde sich allerdings auch niemand wundern, sondern das für eine neue Corona-Verordnung halten.

Ähnlich verwirrend wie die täglich neuen Bewertungen wissenschaftlicher Erkenntnisse in dieser Angelegenheit sind die Bekenntnisse der sächsischen Landesregierung zu Wohl oder Wehe der Leipziger Buchmesse. Zwischen Ja? Nein? Vielleicht? überwiegt im Moment das Warum-eigentlich-nicht. Es gebe, ist zu hören, das „gemeinsame Interesse der Koalition, dass die Buchmesse stattfinden kann“. Dabei könnte doch alles viel klarer sein: mit Manga-Comic-Con gegen Omikron.

Einladung zum Ausladenden

Es müssten für den Cosplay-Ableger der Buchmesse lediglich Kostümregeln geändert werden. Bislang hieß es, Gehstöcke oder Regenschirme seien erlaubt. Besser wäre nun: Pflicht! Die „Maximalmaße für ausladende Kostüme“ lagen laut Website bei „max. 2 m Durchmesser“. Wir fordern: kein Reifrock schmaler als eine Buchhandlung!

Die minimale Spannweite feststehender Flügel (Federn, nicht Klaviere) muss auf insgesamt 5 Meter festgelegt werden, wer drei Booster hat, darf mit 4,90 Meter wandeln. Nur so sind Abstände zwischen Besucherinnen und Ausstellern garantiert. Wenn sich alle daran halten, kann die Sonne am Buchmessesonntag wie derzeit geplant um 6.14 Uhr aufgehen.

Von Janina Fleischer