Leipzig

Jede Zeit sorgt für die Mode, die sie verdient. Das Jahr 2020 wird Kollektionen hervorbringen, die einer Behaglichkeit frönen, wie sie bislang unter Ausschluss der Öffentlichkeit Ausdruck fand in sogenannter Homewear. Schlabberlook also. Trainingshose statt Anzug, Kapuzenpulli statt Blazer, Kordel statt Gürtel, Mütze statt Frisur, kurz: Wohngefühl als Wohlgefühl.

Das Gegenteil von gemütlich ist Tracht. Zumindest für die Damen, denn ein Dirndl steht der Folter nah. Was sich leicht lästern lässt, wenn man nicht in München wohnt. Dort hätte am Samstag das Oktoberfest beginnen sollen, die Wiesn. Es wird nicht sein.

Anzeige

Trachtenmüde

Das macht die Münchner, Achtung, neues Wort: trachtenmüde. Entweder hocken sie eh dahoam im Homeoffice. Und wenn sie mal rausgehen, um ein bisschen Föhn zu schnappen, dann haben die Damen und Herren es nun doch gern bequem. Das fällt natürlich auf in einer Zeit, in der die Stadt normalerweise geprägt ist von Dekolletés und Lederhosen.

Weitere LVZ+ Artikel

Darum gibt es am Freitag die Aktion #WiesnDahoamOffice-Tag. Gefragt ist die Tracht am Schreibtisch und noch gefragter ein Foto davon im Internet. Nicht gesagt wird, ob dazu auf dem Tisch getanzt werden muss, wie hoch die Promi-Dichte zu sein hat – und wo die Promille-Grenze liegt.

Weil dies dem Einzelhandel nichts nützt, belohnen Geschäfte alle, die am Samstag freiwillig in Tracht in die Stadt kommen, mit Einkaufsgutscheinen und Freibier. Das wiederum bringt den Wirten wenig, die ihrerseits die Wirtshauswiesn ausrufen, als wäre nichts. Also als wäre Oktoberfest. Als gäbe es in Deutschland nicht genug Gründe, ein Fass aufzumachen.

Von Janina Fleischer