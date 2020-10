Leipzig

In einem Land, das sein Image trotz allem gern an Dichter und Denker lehnt, rückt das Volk zusammen, wenn Tradition verteidigt und Schein gewahrt werden soll. Hier fährt niemand in den Urlaub ohne Buch im Gepäck, und sei es „Der Große Sudoku-Rätselspaß mit neun neuen Zahlen“. Mit dem Engerzusammenrücken ist es inzwischen so eine Sache – und mit dem Urlaub ja auch.

Die seit einiger Zeit ausgelebte Nachbarschaftshilfe über Sperrmüll-Gaben führt dazu, dass nichts auf der Halde landet, was anderen gerade noch gefehlt hat. Dazu gehören Tassen und Teller und ebenso die Werke der Dichter und Denker. In der Downphase des Frühjahrs gab es kaum ein Haus ohne „Zu verschenken“-Karton vor dem Kellerfenster.

Anzeige

Dicker als Wasser

Nun beleben die Deutschen ein anderes Sperr-Wort neu: Sperrstunde. Und das nach Wochen ganzer Sperrtage, denen mit Homedrinking begegnet werden musste – je nach Teilnehmerzahl und Lautstärke begleitet von Anzeigen durch die Nachbarschaft. Die stehen im Land der Trinker und Denunzianten wieder bereit fürs beflissene Assistieren bei der Durchsetzung des Beherbergungsverbots.

Noch ein neues Wort. Es bedeutet, dass Berliner auf der Flucht vor dem Ausschankschluss nicht einfach so an der Ostsee stranden dürfen. Es sei denn: Sie sind dort verwandt.

Älteren Ostdeutschen kommen solche Sperrgebiete bekannt vor. Und es geschieht, was Urlaubsträume wahr werden lässt: Menschen, die einander 30 Jahre nicht vermisst haben, reisen wieder aufeinander zu, finden zur familiären Verstrickung zurück und erfahren, was uns diese Krise lehren kann: Blut ist so dick wie eine „Bloody Mary“.

Von Janina Fleischer