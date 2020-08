Leipzig

Eigentlich hätte das „Famila Einkaufsland Wechloy“ die Trophäe verdient. Es lädt in Oldenburg zum Einshoppen oder, wie es in der Landessprache heißt: „Famila Einkaufsland Wechloy ist dein Place. Für Shopping und much mehr. Von Kids bis Education, von Meetings bis Health, von Entertainment bis Gastro: Alles you need!“

Dies ist ein klassischer Fall von Sprachverdünnung, landet aber nur auf dem dritten Platz des vom Verein Deutsche Sprache ( VDS) verliehenen Negativpeises „Sprachpanscher 2020“.

Was genau daran negativ sein soll, wird sich dem einen oder anderen Sprachkonsumenten nicht mehr erschließen, weshalb der VDS sich in der Pflicht sieht, derlei Panscherei trockenzulegen. Der Duden übrigens erklärt den Vorgang mit jemandem, der panscht, und zwar Wein oder Milch oder „im Wasser mit den Händen [und Füßen]“. Bei derlei Tätigkeiten liegen Betrug und Vergnügen nah beieinander. Und mit den Sprachpanschern verhält es sich ähnlich.

Da geht noch mehr

Auf einem zwar guten, aber eben nur zweiten Platz liegt deshalb Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) mit ihrem Vorschlag, Handwerksmeister künftig „Bachelor Professional“ und „Master Professional“ zu nennen. Da geht noch mehr.

Als Gewinner dieses Jahres glänzen die als Nachrichtensendungen bekannten News-Shows „Tagesschau“ und „heute“ wegen ihrer unkritischen Übernahme von Begriffen, ohne zu begreifen. Da suchen Speaker Professional ihren Place mit „ Homeschooling“ (für Unterrichtsausfall), „Social Distancing“ (für unterlassene Nachbarschaftshilfe) oder „Homeoffice“ (für Kurzarbeit mit WLAN).

Von Janina Fleischer