Leipzig

Kommt ein Mensch zum Arzt, erhofft er zweierlei: Diagnose und Heilung. Am besten eingebettet in Sätze, die kaum mehr enthalten als die Wörter „harmlos“ und „schnell“. Trifft Volk auf Volksvertreter, wird es kompliziert. Zwar erwartet der mündige Bürger auch dann klare Ansagen und einfache Lösungen, doch ist er ein vielköpfiges Wesen mit vielerlei Beschwerden.

Nun leidet er an Pandemie. Doch zu hören bekommt er: „Corona Matching Fazilität“, „respiratorische Erreger“, „Subsidiärhaftung“. Drum versteht er also zum einen die Welt nicht mehr, zum anderen auch nicht, was gesprochen wird, um ihm, dem Menschen, die Welt zu erklären. Kurz: Hä?

Anzeige

Tiefe Hürden

Schuld sind zu lange und zu viele Sätze, zu fremde Wörter, zu fachliche Begriffe. Eine Studie der Stuttgarter Universität Hohenheim resümiert: „Die Pressemitteilungen der deutschen Bundesministerien sind im Schnitt relativ unverständlich.“ Doch sprechen Politiker wirklich so undeutlich?

Weitere LVZ+ Artikel

Zu den „Verständlichkeits-Hürden“ gehören nämlich „chirurgische Masken“ und „Inkubationszeit“. Liegt es also eher an einer Entwöhnung vom Denken und Formulieren, dass Sätze mit mehr als 300 Buchstaben und weniger als 3 Emojis nicht mehr zu durchdringen sind?

Verhüllen, vernuscheln, verlautbaren

Eigentlich haben die Deutschen Freude an Sprachmoden, die bis zur Unkenntlichkeit das Gemeinte verhüllen. Wer unsicher ist, nuschelt. Wer nichts zu sagen weiß, schwadroniert. Bei heißen Themen gerinnt dann eben beides zur Verlautbarung. Denn Sprache dient ja auch der Abwehr.

So steht die „AHA-Formel“ einerseits für Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Oder aber für Ausfall, Hörigkeit, Affekt. Einfacher wird’s nicht.

Von Janina Fleischer