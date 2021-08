Leipzig

Zu den berühmten Duellen, die wir kennen, gehören die Zweikämpfe von David und Goliath, Alice Schwarzer und Verona Poth (damals noch Feldbusch), sowie Stefan Raab gegen alle. Traditionell wird im Duell die Ehre verteidigt oder wiederhergestellt. „Die Ehre ist die Meinung andere von uns“, schrieb Arthur Schopenhauer über „Die Kunst, sich Respekt zu verschaffen“. Wer „des Ruhmes ermangelt“, so der Philosoph, „der hat ihn nicht verloren, sondern er hat ihn nicht erworben. Die Ehre hingegen versteht sich von selbst, und wer keine hat, der hat sie verloren ...“

Wie es vor Wahlen um die Meinung anderer bestellt ist, wird wöchentlich in Umfragen ermittelt. Wäre jetzt Bundestagswahl gewesen, hätten CDU/CSU und SPD mit je 22 Prozent der Stimmen gleichauf gelegen, gefolgt von den Grünen mit 20 Prozent.

„Duell der Herzen“ als Stellvertreter-Diskussion

Ihre beiden Vertreter und die Vertreterin gingen am Sonntagabend ins TV-Triell. Eine Konstellation, in der weder Armin Laschet noch Olaf Scholz noch Annalena Baerbock etwas zu verlieren haben: keine Titelverteidigerin – kein Herausforderer.

TV-Gefechte können eine spannende Sache sein, doch sie nehmen auch ein wenig überhand. Umso origineller erschien am Samstag das Duell „Habeck vs. Söder“, sekundiert von T-Online, VICE und Spiegel. Das „Duell der Herzen“ (meist scherzhaft für Verlierer) war gewissermaßen eine Stellvertreter-Diskussion. Dabei kamen die im Moment noch zweitplatzierten Kanzlerkandidaten einander inhaltlich so nahe, dass es am Horizont schwarz-grün dämmerte. Es war nur eine Wörterdämmerung. Ruhm, sagt Schopenhauer, wird durch Taten oder Werke erworben.

Von Janina Fleischer