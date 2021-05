Leipzig

Man muss den Kopf in den Nacken legen, um Günther Jauch auf den Arm zu schauen. Überlebensgroß prangt der „Wer wird Millionär?“-Moderator auf einer Werbeleinwand, und ums große Überleben geht es ja auch in der Kampagne, für die, das ist witzig, Jauch auf die Frage Lasse ich mich impfen?“ die Antworten A bis C anbietet, und immer heißt es „ja“. Man braucht keinen Telefonjoker, um zu ahnen, wie der Slogan bei Thomas Gottschalk lauten würde. Und man braucht für die Kampagne gar keine Impfung, denn einziges Beweisstück ist ein Pflaster auf dem Oberarm. Ein neues Statussymbol.

Die Zeigefreude der Prominenten hat auch die Massen erreicht. In den sozialen Netzwerken werden nackte Oberarme aussagekräftig in die Kamera gehalten. Max und Erika Musterbürger heften sich ein Pflaster an wie russische Militärs die Ordensspangen.

Wie damals im Sandkasten

Der Stolz ist nicht neu. Der Redaktion liegt ein Foto vor, es stammt aus der Schwarz-Weiß-Zeit, auf dem ein Kleinkind im Sandkasten sitzt und – als gäbe es in der DDR was zu Lachen – fröhlich eine Impfnarbe präsentiert. Wobei die Begeisterung weniger der Impfung gilt, als der Entdeckung, wie gut der kühle Sandkastensand gegen das Heilungskribbeln hilft. Was damals also kein Symbol für Arm-Mut war und auch kein Grund, mit Sagrotan das Schlimmste zu verhindern.

Andere Narben sind hinzugekommen, manche werden als Stigma bezeichnet, die meisten verborgen getragen. Und auch der Impfbeweis wird seine Exklusivität einbüßen. Denn nach dem zweiten Schuss geht der Trend zum Doppelpflaster, Experten fürchten Pflasterhamsterkäufe.

Von Janina Fleischer