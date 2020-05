Stille im Stillstand: Wenn der Geist schweigt, zwitschern die Vögel

Leipzig

Viel zu viele Worte wurden schon über das Schweigen verloren. Viel zu oft machen sie ein mächtiges Getöse dabei. „Warum schweigt X?“, lärmt der Boulevard, „Wann spricht Y?“. Auch der Stillstand dieser Tage ist begleitet von lauter Lob auf eine Stille, die für Frieden gehalten wird.

Kann ja jeder hören, dass die Vöglein jetzt viel lauter singen. Jeder sehen, dass in den Städten der Mohn blüht wie noch nie. Und jeder macht – nicht immer stillschweigend – eine Rechnung auf, ob der Preis dafür zu hoch ist, angemessen oder egal.

So wie es eine trügerische Stille gibt, so gibt es die gespenstische. Vielleicht gehört die Stille der Geisterspiele in Fußballstadien in die Kategorie des Unheimlichen. Ganz sicher aber zählt die in den Kulturhäusern dazu: das Schweigen des Geistes.

Unerhört

Am Montag öffnet das Kolosseum in Rom wieder für Besucher, nach „schwierigen Monaten“ für die archäologische Anlage, wie es aus der Verwaltung dort heißt. Die Zeit sei in „eine surreale Stille“ gehüllt gewesen, „die schwer zu akzeptieren ist“.

Diese Stille macht die Krise hörbar. Nicht jeder Ton, der fehlt, wird auch vermisst, doch das akustisches Nichts nährt den Verdacht, dass sich darin etwas verschweigt. Etwas Unerhörtes. Und so ist es ja. In der Ruhe nach dem Sturm liegt schon der Schaden. Ganz zu schweigen von Verlusten.

Ließen sich alle Video-, Telefon- und Pressekonferenzen der vergangenen Wochen zu einer Synchrophonie montieren, einem Rauschen der Stimmen, in dem dennoch das einzelne Wort zu seinem Recht kommt, so würde doch jeder das verstehen, was er schon weiß. Man müsste also auf die Pausen hören, um sie dann zu füllen.

Von Janina Fleischer