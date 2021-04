Leipzig

Zu Heino, dem Sänger, fällt wohl jedem etwas ein. Die einen denken an den Farbton blau (Enzian), die anderen an schwarzbraun (Haselnuss). Beide Lager kamen schwer durcheinander, als Heino 2014 die etwas härtere Platte „Schwarz blüht der Enzian“ veröffentlichte.

Ja was denn nun? Das wusste man bei ihm noch nie so ganz genau. Auch seine Abschiedstournee mit dem letzten Album „... und Tschüss“ vor zwei Jahren war gar keine. Im Oktober möchte der 82-Jährige in der Düsseldorfer Tonhalle auf der Bühne stehen, worum es nun Streit gibt. Der Abend sollte ursprünglich „Heino goes Klassik – mit großem Orchester“ heißen. Das zweite Wort ist definitiv kein Deutsch. Der neue Untertitel hingegen sehr: „deutscher Liederabend“, der das große Orchester ersetzt.

Form oder Inhalt

Darum wollte die Tonhalle Heinos Konzert nicht bewerben. „Wir stören uns an dem etwas tümelnden Untertitel“, sagte eine Sprecherin. Als würden bei Heino nur die Untertitel tümeln. Alte Schallplatten heißen „Die schönsten deutschen Volkslieder“, „Ein Lied aus der Heimat“ oder auch mal „Die schönsten deutschen Heimat- und Vaterlandslieder“.

Tonhallen-Intendant Michael Becker hat gar nichts gegen „Deutsches Lied“, das sei „sogar ein wissenschaftlich verbürgter Begriff“, aber „die Bezeichnung eines Liederabends als deutsch“ beziehe sich dann „auf die Form des Konzerts und nicht auf den Inhalt“. Das sei fachlich wie politisch nicht korrekt. Inzwischen hat der Oberbürgermeister den Zank beendet. Wir sehen: korrekte Form muss den Inhalt nicht besser machen. Und öffentliche Aufregung um keine Werbung taugt immer noch als billige Reklame.

Von Janina Fleischer