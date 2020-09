Leipzig

Seit ein paar Jahren nun kreist eine Drohung über den Menschen, die Wohl beziehungsweise Wehe verspricht beziehungsweise befürchten lässt. Vor sieben Jahren hat Amazon-Gründer Jeff Bezos angekündigt, Pakete aus der Luft zuzustellen. Mit Drohnen. Jetzt wurde die Genehmigung der Luftfahrtbehörde zugestellt, und wenn es nun schnell geht, ist das die Rettung für Briefwähler in den USA.

Überhaupt kann man sich in Zeiten, die den kontaktlosen Kontakt zwischen Menschen und Waren sowie Menschen und Menschen preisen, kaum eine bessere Variante der Zusammenfindens vorstellen. Der Zusteller muss dann nur noch rasch vorbeikommen und einen Zettel in den Briefkasten werfen, dass das Paket am „Wunschort“ abgeworfen wurde. Oder eben im Nachbargarten.

Grenze der Belastbarkeit

Auch jenen Zeitgenossen, die in der Mund-Nasen-Bedeckung oder der Zukunft generell eher Wehe als Wohl sehen, fällt so eine Lösung gewissermaßen in den Schoß. Es ist künftig nicht mehr nötig, das Grundstück (in Einzelfällen „Reich“) zu verlassen, um sich zu versorgen. Schwieriger wird es mit der Anreise zu Demonstrationen. Derzeit liegt die Grenze der Belastbarkeit einer Drohne bei gut zwei Kilogramm.

Doch scheint es nicht aus der Luft gegriffen, dass die Deutsche Bahn daran arbeitet, auch in Zustellbereichen wie beispielsweise Bahnhöfen eine Personenbeförderung per Drohne in Betracht zu ziehen. Die „umgekehrte Wagenreihung“ und „Halt entfällt“ sollten dann idealerweise der Vergangenheit angehören. Problematisch bleibt die Drohne für jene, die allergisch reagieren auf alles, was von oben kommt.

Von Janina Fleischer