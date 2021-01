Leipzig

Da könne man unterwegs Blümchen pflücken, heißt es, wenn ein Zug besonders langsam durch die Landschaft zuckelt. Da die Bahn diesen Service nicht nur in den Blütemonaten der heimischen Flora anbietet, kommt es auch mal zu Missmut unter den verlangsamt Reisenden. Dass man im Winter unterwegs einen Schneemann bauen könnte, wissen nur wenige zu schätzen.

Zug und Winter waren eben noch nie ein glückliches Paar. Die Deutsche Bahn ist sich ihrer Problemzonen durchaus bewusst und streut allerlei Angebote ein, die das Reisen versüßen sollen und ihr Image wieder glänzen lassen. Das klappt umso besser, je mehr der Weg das Ziel ist.

Erfolgsgeschichte ohne Happy End

Was wenige wissen: Am Rande dieses Weges gehen Bienen ihrer verdienstvollen Arbeit nach. Bienen stehen generell für eine Erfolgsgeschichte, sieht man vom Aussterben mal ab. Das verbindet sie mit der Eisenbahn. Und so erscheint es dann doch folgerichtig, dass im Bahnshop jetzt „Gleisgold“ angeboten wird, 500 Gramm kosten 9,90 Euro. Für diesen Honig, denn darum handelt es sich, überlässt die DB „privaten Imkern kostenfrei DB-Flächen“, was eine Umschreibung ist für stillgelegte Bahnstrecken, „auf denen wir über 50 Millionen Bienen ein neues Zuhause gegeben haben“.

Beworben wird das „Gleisgold“ mit einem gemütlichen Slogan, der sich auch fürs Abstellgleis eignet: „Abwarten und Tee trinken? Dann aber bitte mit Honig.“ Und wie das Bahnnetz ist dieses Angebot ausbaufähig. Wir denken da an die herben Aufstrich-Sorten „Stellwerkers Spättracht“, „Baustelle-Birke“ sowie – letztendlich mit dem Potenzial zum Klassiker – „Geänderte Wabenreihung“.

Von Janina Fleischer