Als der Maler und Grafiker Max Liebermann am 30. Juni 1927 seinen 80. Geburtstag feierte, wurden „Oxtail-Suppe“, „Ostender Steinbutt sc. mousseline“, „Rehrücken nach Jägerart“ und „Omelette surprise“ serviert. Abschließend Käse-Gebäck. Das weiß man, obwohl damals weder „Bunte“ noch „Gourmet Bild“ zugegen waren, dafür Maler-Kollege Max Slevogt, der zur Menükarte vier lithografierte Zeichnungen beitrug.

Die wurden jetzt ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, weil die Liebermann-Villa am Berliner Wannsee die Karte für ihre Sammlung geschenkt bekommen hat. Zu sehen ist darauf ein Koch, der sich anschickt, einem entspannt wirkenden Rind den Schwanz zu kürzen. Der Steinbutt trägt Rüschen und Schirmchen, und fürs „Omelette surprise“ geht es roh und halb bis ganz nackt zur Sache.

„ahuacatl“ heißt „Hoden“

Lucy Wasensteiner, Direktorin der Liebermann-Villa, nennt die Menükarte „ein außergewöhnliches Dokument der Berliner Kunst- und Kulturszene“ der späten 20er. Heute wären solche Illustrationen von Triggerwarnungen begleitet. Zumal es Emojis gibt, mit denen sich alles Erlaubte ausdrücken lässt. Zum Beispiel mit dem Bildchen einer Avocado. Die steht im WhatsApp-Lexikon für Superfood (gesund). Im echten Leben allerdings für hohen Flächen- und Wasserbedarf (nicht so gesund).

Schaut man sich das Wort Avocado aus der Nähe an ... , noch näher ..., so nah wie der Duden-Band „Essen und Trinken“ die „verborgene Herkunft unserer Wörter“, dann ist das aztekische „ahuacatl“ zu erkennen. Es steht für Hoden – und damit im Emoji-Lexikon der Aubergine so nahe wie ein Smoothie dem Pürierstab.

Von Janina Fleischer