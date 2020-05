Hand aufs Knie: Gottschalk und das Problem der ewigen Wiederholung

Leipzig

Alle müssen kürzertreten. So verzichtet RTL auf einen Sommerersatz für „Wer wird Millionär?“ und plant Wiederholungen der Ausgaben mit Millionen-Gewinnern. Noch hat sich das ZDF nicht entschieden, die guten „Wetten, dass ..?“-Sendungen erneut auszustrahlen. Also jene aus den frühen 80ern mit Frank Elstner oder den späten mit Thomas Gottschalk. Oder einfach immer wieder die „Happy Birthday“-Show, mit der Gottschalk am Sonntagabend in seinen 70. Geburtstag gefeiert hat.

Live natürlich, aber mit Hand am Stiel, um Abstand haltend den Überraschungsgästen aufs Knie zu fassen, zu denen überraschend Barbara Schöneberger gehört.

Applaus der 80er

„So leer hätte das hier nun auch nicht sein müssen“, moderiert sich Gottschalk im ausgestorbenen Kneipenambiente selbst an, wobei er auf Helmut Zerlett an den Instrumenten trifft, der ebenfalls „noch die großen Fernsehzeiten miterlebt“ hat und nun dafür zuständig ist, Beifall einzuspielen, „den besten 80er-Jahre-Applaus, den wir finden konnten“, wie Schöneberger nicht ohne Ironie anmerkt.

Bei zu tiefer Verneigung kommt man dem Boden oft gefährlich nah. Und als gerade auffällt, dass ein Leben ohne „Wetten, dass ..?“ möglich ist, verschiebt das ZDF offiziell die für den 7. November geplante Sonderausgabe des Samstagabend-Klassikers ins kommende Jahr. Dies sei nämlich eine Show, „die von der einzigartigen Atmosphäre einer großen, vollbesetzten Halle lebt“. Welche nicht.

„Wir denken in diesem Alter ein bisschen mehr ans Gestern als ans Morgen“, sagt Gottschalk. Und das ist, Hand aufs Knie, insofern ein Problem, als dass sich Zukunft noch nicht wiederholen lässt.

Von Janina Fleischer