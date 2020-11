Leipzig

Desillusion macht erfinderisch. Der Ex-Bundestagsabgeordnete Jürgen Todenhöfer zum Beispiel gründet eine neue Partei: das „Team Todenhöfer“. Die Entscheidung fußt auf Enttäuschung, in seinem Fall über die CDU. Eine andere Ein-Mann-Inszenierung bringt das Anhaltische Theater unter die Leute.

Die Aufführung gehört zum „Theater-Lieferdienst“ und hat an einer Berufsschule in Dessau-Roßlau Premiere gefeiert. Schulen können per Anruf anfordern, was die Schüler sehen möchten. Wir kennen das Bestell-Gewerbe in Sachsen-Anhalt nicht, aber der Titel „Männer. Liebe. Triebe“ könnte zu falschen Erwartungen an den Service führen. Und infolgedessen zu Enttäuschungen.

Fruststutz

Auch Willi Dahmen aus Celle reist als Team Alleinunterhalter mit Monologen durchs Land, erwartet aber diesmal einen Rückgang der Inanspruchnahme seiner Kompetenz. „Aus Frust habe ich mir letzte Woche meinen Bart abgeschnitten. Der ist nur noch drei Zentimeter lang.“ Dazu muss man wissen, dass der 68-Jährige einer Tätigkeit als Weihnachtsmann nachgeht. Mit der Nummer und einigem Erfolg ist er seit rund 30 Jahren bundesweit unterwegs.

War. Denn ein Drei-Zentimeter-Fruststutz kann nun auch nicht mehr als Mund-Nasen-Schutz durchgehen oder einen solchen hinreichend verdecken, damit die lieben Kleinen nicht glauben, Kontrolleure des Teams Hygiene wollten sie auf den Arm nehmen. Hunderte Miet-Weihnachtsmänner stehen diesmal ohne Job da, Kinder werden um die Enttäuschung gebracht, dass der komische Alte wirklich nicht der Papa ist. Alleinunterhalter, die nicht liefern können, sind geliefert.

Von Janina Fleischer