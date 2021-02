Leipzig

Das Wort Geschehen klingt vollmundig, lässt an Ereignis, Vorfall, Handlung, Abenteuer, Wunder denken. Kleingeschrieben legt es einen Vollzug der Vorgänge nah. Im Großen kann es in die Zukunft weisen. In jeder Hinsicht ist das Geschehen ein Neutrum. Nicht gut, nicht böse, nicht schuld. Wer einen Wettkampf ein Sportgeschehen nennt, verliert damit kein Wort über Gewinner oder Verlierer. Wenn überhaupt gar nichts passiert, könnte von einem Nichtgeschehen die Rede sein oder viel präziser von einem Nichtgeschehengeschehen. Das wäre konsequent, schaut man sich die Karriere an, die das Wort in letzter Zeit gemacht hat. Was ist geschehen?

Immer schon gab es ein Weltgeschehen, das kommt aber nicht in Polizeimeldungen vor. Dort werden vor allem Tatgeschehen oder Versammlungsgeschehen protokolliert. Liegt auch eher in amtlicher Zuständigkeit. Seit einem Jahr verwalten die Gesundheitsämter ein Infektionsgeschehen.

„Geschehen lassen ...“

Daraus wurde ein Pandemiegeschehen und immer wieder ein Lockdowngeschehen. Das wäre ungeschehen geblieben, wäre früher ein Impfgeschehen ins Geschehen gekommen. Nichts geschieht so schnell wie die Verselbstständigung einer Sprachmode, die schon dadurch ihr Ende fände, würde „-geschehen“ einfach gestrichen. Niemand würde es vermissen.

Dass dies nicht geschieht, liegt daran, dass das Wort Geschehen eine Unabwendbarkeit suggeriert, die Gelassenheit provoziert. „Geschehen lassen ...“ lautet ein Rat im Meditationsgeschehen. Schließt man sich diesem Empfehlungsgeschehen an, kann ein Wunder geschehen und nicht Wundergeschehen genannt werden. Gern geschehen.

Von Janina Fleischer