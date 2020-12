Leipzig

Zu den Herausforderungen dieser Zeit gehört es, sich einholen zu lassen von überholten Typen und Stereotypen. Nachdem der „Stern“ eben mit „Ich bin eine Quotenfrau“ die Zukunft beschwor, bringen die Krise und eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung ans Licht, wo es im Alltag finster aussieht: bei der Haus- und Familienarbeit. Die war, ist, bleibt: Frauensache.

Bertelsmann-Autorin Barbara Würzen resümiert, die Pandemie habe mit Homeoffice und Homeschooling „weniger einen Rückfall in traditionelle Rollen verursacht“, als dass sie vielmehr deutlich zeige, „dass die traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen in Deutschland bisher so gut wie gar nicht aufgebrochen war“. Wie denn auch, wenn die ganze Kraft ins Durchbuchstabieren von Gleichstellung in der Sprache fließt?

An der Grenze

Interessant bleibt die Wahrnehmung. Während 66 Prozent der Männer Kinderbetreuung und Hausarbeit als gerecht verteilt empfinden, sieht das mehr als jede zweite Frau aber ganz anders. Fast 70 Prozent der Frauen und 11 Prozent der Männer glauben, den Haushaltkram zu erledigen.

62 Prozent der Frauen und 14 Prozent der Männer sagen von sich, zu kochen. Von den 14 sind vermutlich 10 Prozent Fernsehköche. So sehen sich 49 Prozent der Frauen in jeder Hinsicht „an der Grenze“. Und diese Grenze ist 100-prozentig nicht das Tor zum Paradies.

Die Krise bringt es also ans Licht: „Das Beste im Mann“ bleibt ein Fall für Gillette. Und die Rolle der Frau bietet mehr Wechsel in den Perspektiven als das Kopfstehen des Mannes. Zumal s i e den Salto längst mit einer gewissen Systemeleganz vorturnt, wofür e r noch nach dem inneren Gleichgewicht sucht.

Von Janina Fleischer