Leipzig

Im Herbst fallen sie wieder häufiger an: Tage, an denen man keinen Hund vor die Tür jagen möchte. Dann muss der Mensch alleine raus, schließlich ist er intelligent. Als intelligent gilt, was Netz hat.

Der Wettbewerb zur Modernisierung des ländlichen Raums heißt nicht mehr „Unser Dorf soll schöner werden“ sondern „ Unser Dorf hat Zukunft“. Zukunft muss nicht schön sein, sondern digital. Wie gerade erst wieder aus Brüssel zu hören war: „ Europas Zukunft liegt in intelligent vernetzten Dörfern.“

Überlassene Hilfeleistung

Dabei würde eine Busverbindung schon helfen. Bushaltestellen aber sind, glaubt man den Graffiti dort, meist weder intelligent noch, so das neuere Wort, smart. Und vielleicht wird Nahverkehr ja doch überbewertet – der Mensch der Zukunft muss laufen. Sagen die digitalen Helfer. 15,5 Millionen Bundesbürger tragen sie bereits: Fitnessarmbänder oder Smartwatches. Auch Brillen schauen ihrer intelligenten Zukunft entgegen.

Sie werden als Hilfsmittel empfunden, als Erleichterung des Alltags. Wobei im Versprechen einer Hilfe zur Selbsthilfe ja immer auch der Rückzug aufs Feld unterlassener Hilfeleistung mitschwingt. Schon jetzt bewegt sich jeder Dritte der 10- bis 24-Jährigen ausschließlich, wenn oder weil die Intelligenz am Handgelenk es vorschreibt. In China weist sie sogar schon die Richtung.

Smart und weise

Im Gegensatz zu Fortschreitenden haben die Fortschrittlichen den Zeitgeist aufgegeben und entziehen sich Segnungen chipper Fremdbestimmung durch Flucht aufs Land, dorthin, wo der Hund die Zahl der Schritte bestimmt und der Wolf das Tempo. Smart und weise wäre ein Gassi-Service für Fitness-Armbänder. Die Hoffnung stürzt zuletzt ab.

Von Janina Fleischer