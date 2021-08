Leipzig

Hat dieses Land keine anderen Probleme? Das fragen Menschen immer dann, wenn das Interesse an einem Spektakel nachlässt, weil Maischberger, Lanz & Co. damit durch sind. Dann muss jemand die Türen zu etwas Neuem aufstoßen. So wie die Volkswagen AG, als sie beschloss, dass im Betriebsrestaurant der Zentrale in Wolfsburg kein Fleisch mehr auf den Teller kommt. Heißt: keine Currywurst.

Das war ein Aufreger für Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröders, weil es sich bei diesem Gericht gar nicht zuerst um Fleisch handelt, sondern um einen „Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben.“ Basta.

Gemischtes Publikum im Stehen

Haben die keine anderen Probleme? Haben sie. Was hilft es, dass Schröder die Facharbeitenden vorbildlich gendern kann, wenn ein VW-Mitarbeiter fürderhin nicht mehr in gendergerechter Sprache angesprochen werden will, jedenfalls nicht in den gemeinsamen Gremien des Konzerns, in denen er sich unter „Audianer_innen“ einzuordnen hat, weil Audi zum Laden gehört und die Nutzung der Gender-Regeln vorschreibt.

Sollte der Kläger aus Protest nur noch mit Bahn oder Lufthansa reisen, wird er dort so neutral angesprochen, wie es die Sprache erlaubt. Dabei haben auch Bahn und Lufthansa andere Probleme, aber die Gendergerechtigkeit liegt nun mal auf der Straße. Ausschließlich dorthin gehöre im Übrigen die Currywurst, sagt der Schriftsteller Uwe Timm („Die Entdeckung der Currywurst“). Denn der Verzehr in einem Imbiss mit gemischtem Publikum im Stehen könne sehr lustvoll sein. Und wo sonst kommt zur Sprache, welcher Biss gerade durch die Gesellschaft geht.

Von Janina Fleischer