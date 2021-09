Leipzig

Gespräche, so viel ist nach den zurückliegenden Wochen klar, sind durch nichts zu ersetzen. Außer natürlich durch Ruhe, Ordnung und Gesundheit, was vor allem dann geboten ist, wenn politische Themen auf den Tisch kommen. Auf den Stammtisch nämlich oder auf die Kaffeetafel.

Aber das weiß man ja, dass das Reden über Tempolimit, die Jugend von heute, Windräder, Impfstoff-Patente, Asyl-Politik, Ehe-Modelle, gendervielfältige Sprache, Kopftuch im öffentlichen Dienst, Verbrennungsmotoren und Vermögenssteuer dem Familienfrieden abträglich sind. Darum übernimmt das ab sofort der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung.

Team Todenhöfer und Die Partei sind sich einig

Da kann man mal so richtig seine Meinung ankreuzen. Zum Beispiel bei der Aussage, ob Unternehmen selbst entscheiden sollen, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Hier zeigen die Parteien klare Kante. Die Partei Team Todenhöfer ist dafür, die Partei Die Partei hingegen dagegen. Bei anderen Themen ist es umgekehrt, in 22 von 38 Thesen aber sind sich beide einig. So werden Koalitionen geboren.

In ihrem Wahlprogramm fordert die Partei Die Partei unter „Ruhe, Ordnung, Gesundheit“: „Zum Schutz der Bevölkerung werden bundesweit Straßenkreuzungen, Hochspannungsmasten, Steilküsten, Bau- & Badestellen, Bahnsteigkanten, Radwege und Bananenschalen durch wirkmächtige Schilder mit der Aufschrift ,Karl Lauterbach warnt ...’ gesichert“. Bei allen anderen 53 zugelassenen Parteien spielt die von Bananenschalen ausgehende Gefahr keine Rolle. Das könnte sich noch rächen.

Von Janina Fleischer