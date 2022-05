Leipzig

Eigentlich könnten Briefkastenhersteller – nicht zu verwechseln mit Briefkastenfirmen – ihre Produkte gleich mit Aufkleber ausliefern. Warnschildchen wie „Keine Werbung!“ oder „Noch 1 Prospekt und mein Dackel kämmt dir die Glatze zum Iro“ signalisieren dem Briefträger und der Briefträgerin, dass die Mietpartei nicht wünscht, auf Sonderangebote hingewiesen zu werden. Weniger, weil man sich der Konsumwelt verschließen würde, sondern weil man das alles ja ohnehin in den Elektropostkasten gespült bekommt. Einmal ein Häkchen gesetzt, um „schon bei der ersten Bestellung 2%“ zu sparen – und zack: Werbemails für immer.

Sie informieren nun täglich bis stündlich über Neues aus der Warenwelt. „Back to Office“ heißt es in der Mail eines Einkleiders, der frohlockt, dass die Rückkehr in den Büroalltag angenehmer, wenn nicht sogar ansehnlicher zu bewältigen ist, greift die Kundin dafür auf „drei Looks“ zurück, „die im Meeting, Workshop und Co. performen“. Das ist natürlich perfekt, wenn das „Workwear-inspirierte“ Kleid selbst performen kann. Da hat die Trägerin Pause.

Gut getarnt ist fast wie zu Hause

Zwar ist das „lässige Understatement“ eines Rockes, in dessen Klappentaschen sich Druckerpatrone, Tacker und Pausenbrot verstauen lassen, nicht zu verachten. Doch war die Underperformance im Homeoffice viel lässiger, weil fließende Linien der Silhouette sich weniger höchster Schneiderkunst verdankten als vielmehr fließenden Übergängen vom Sitzen zum Liegen.

Um einen Teil der Bequemlichkeit ins Büro zu retten, trumpft die neue Office-Kollektion in Tarnfarben auf. Man will ja nicht immer gesehen werden.

Von Janina Fleischer