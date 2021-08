Leipzig

Es wird ja kaum noch diktiert. Es wird getextet. Auch das schöne Wort Sprachsteuerung spielt in diesen Zusammenhängen eine Rolle, bei denen es sich um Smartphone-Zusammenhänge handelt. Das Gerät macht aus dem Gesagten Geschriebenes. Satzzeichen wie Punkt oder Komma allerdings müssen ausgesprochen werden, sind aber sowieso vom Aussterben bedroht. Wie auch die Buchstabiertafel nach Norm DIN 5009, also von A wie Anton bis Z wie Zeppelin.

Man fand diese Tafel zum Beispiel in Telefonbüchern. Doch zum einen enthält sie Relikte aus der Zeit der Nationalsozialisten, die 1934 jüdische Namen entfernt hatten, so dass aus David Dora wurde, aus Nathan Nordpol und aus Samuel Siegfried. Zum anderen stehen 16 Männer-Namen nur 6 Frauen-Namen gegenüber.

Stolperfalle Ost-West-Proporz

Überdies bergen Namen immer die Gefahr, an eine Person zu erinnern, an die man lieber nicht erinnert würde, getriggert, wie es heute heißt. Jedenfalls arbeitet das Deutsche Institut für Normung an einer Buchstabiertafel mit Orten. Damit sind zwei Minen schon mal entschärft. Bleibt der Ost-West-Proporz.

Im Entwurf ist von A wie Augsburg zu lesen, als gäbe es das schöne Aken nicht, nicht Anklam oder Aschersleben. Als Schlusslicht soll Z wie Zwickau stehen, wo niemand etwas gegen Zwiesel gehabt hätte. Oder Zülpich. Immerhin: L wie Leipzig, Ch wie Chemnitz und eine Handvoll weitere Oststädte haben es neben V wie Vogtland unter die 32 Buchstaben inklusive Umlaute geschafft. Plus B wie Berlin, das als divers gelten kann. Und bei F wie Frankfurt gehen wir mal von Frankfurt (Oder) aus, wobei Frankfurt am Main sich m fühlen darf: m wie mitgemeint.

