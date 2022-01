Leipzig

Das Dichten ist ein alter Hut, der zwar nicht jedem passt, den sich aber viele aufsetzen. In seiner Jugend Gedichte geschrieben zu haben, gehört zum guten Ton, will man nicht ganz und gar unentflammbar rüberkommen. Seinen Schiller, Rilke, Jandl, Brecht und Morgenstern später still zu rezitieren, ist Teil der Grundausstattung aller, die Achtsamkeit buchstabieren können. Nachhaltig ist es ja auch, das Dichten, ein Vers noch Maß der Dinge, selbst wenn die Tradition der Knittelns in Karnevalsverein mehr gefeiert als gepflegt wird.

Und immer speist Dichtung Gefühl, das dem Denken die Richtung weisen kann, weshalb drei Autoren die Berufung einer Parlamentspoetin oder eines Parlamentspoeten angeregt haben. Auch wenn Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt arg prosaisch davon spricht, Poesie könne „einen wichtigen Beitrag leisten“, den „diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache zu öffnen“. Der Reim als Leim der Demokratie. Das haben früher alles die Hofdichter leisten müssen – ein Schelm, wer nur an Narren dabei denkt.

Menschenrecht auf einen Lyrikbeauftragten

Wie nun bekannt wurde, bekommt das New Yorker Guggenheim-Museum erstmals einen eigenen Dichter: „Poet-in-Residence“ heißt der Job, den der US-Amerikaner Taylor Johnson verrichtet. Ein Jahr wird er Lesungen organisieren, Workshops und andere Dinge, die im Zusammenhang mit den Ausstellungen stehen. Alltag eben.

Darum sollte auch privat bald jede und jeder das Recht auf einem Lyrikbeauftragten haben – ob für Minnesang oder einfach nur, um sich auf das Leben einen Reim zu machen. Die Dichter sind da einfach dichter dran.

Von Janina Fleischer