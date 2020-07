Leipzig

Ab Mittwoch könnte es etwas lauter werden im Wohngebiet. Das Wacken Open Air („W:O:A“) beginnt. Für die Jüngeren: Es handelt sich um ein Heavy-Metal-Festival, das seit 1990 auf einer norddeutschen Wiese abgehalten wird, wobei es zu Lärmentwicklungen im Bereich von 120 Dezibel kommt und zu Szenen, vor denen Virologen immer schon gewarnt haben.

Nicht auszudenken, was alles passieren kann, wenn 75 000 Menschen einen Musikgeschmack teilen. Deshalb sind halbnackte Körper im Schlamm in diesem Sommer vorzugsweise beim Therapeuten anzutreffen sind, Stichwort: Fangopackung.

Anzeige

Heavy Home

Es wäre nicht irgendein Festival gewesen. Denn Wacken, das sagt Mitbegründer Thomas Jensen, „bedeutet für viele nach Hause kommen“. Also gibt es statt „W:O:A“ bis Samstag „W:W:W“: Wacken World Wide. Ein „ Streaming Event“. Für die Älteren: Das ist wie Fernsehen, nur ohne Florian Silbereisen.

Weitere LVZ+ Artikel

Ab Mittwoch also spielen Bands wie Metal Battle Veterans, Hämatom oder In Extremo. Sie werden in Echtzeit abgefilmt und ins Internet gespült. Das machen jetzt viele. Aber! Die Fans sollen nicht nur Zuschauer sein. Nein. Sie werden durch „Mitmachprogramme“ eingebunden.

Sweet Home

Damit es „keine Kopie vom Richtigen“ ( Jensen) wird, sondern das Richtige im Falschen, gehören zum Mitmachprogramm: Tanzschuhe, Fango, Ohropax Classic. Zuallererst aber gehört auch zu diesem „größten Wacken aller Zeiten“ das legendäre Gemeinschaftsgefühl.

Gemeinschaft lebt von Begegnung. 120 Dezibel sollten genügen, um die Nachbarn von ihrer gefühlsbetonten Seite kennenzulernen.

Von Janina Fleischer