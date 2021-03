Leipzig

Am Sonntag sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Der Wahlkampf war in diesem Jahr ein wenig kompliziert, nämlich monothematisch. Das lag zwar auch an Plakat-Slogans wie Winfried Kretschmanns (Grüne) „Bewahren heißt verändern“. Darüber müssten die Baden-Württembergerin und der Baden-Württemberger erstmal bei einem gemeinsamen Gläschen Trollinger nachdenken, aber das geht ja gerade nicht. Womit mir beim zweiten Grund wären, er fängt mit P an und hört mit andemie auf.

Überraschend wäre es, mischte sich das Stuttgarter „Haus der Geschichte Baden-Württemberg“ auf seine Weise ein und eröffnete passend zur Wahl eine Sonderausstellung, die sich ganz und gar dem Thema „Gier“ widmet. Sie öffnet aber erst am Dienstag. „So verwerflich die Gier nach Geld, Wohlstand und Konsum scheint – sie sorgt für die Dynamik einer Marktwirtschaft.“

Todsündle oder Angewohnheit?

Was nach einer Kampagne der CDU-Abgeordneten Georg Nüßlein und Nikolas Löbel klingt, gehört zur Ausstellungsbeschreibung und wesentlich versöhnlicher als Kretschmann, der Nüßlein und Löbel einfach nur zum sofortigen Rücktritt aufgefordert hat. Weil nämlich deren inzwischen unter „Maskenaffäre“ eingeordnetes Vorgehen ein, wie längst nicht nur der Schwabe sagt, Gschmäckle hat.

Das Haus der Geschichte erzählt von Sensationslust, Ehrgeiz, Sammelleidenschaft, Geltungsbedürfnis, Forscherdrang. Im richtigen Leben ist Gier gar keine Todsünde, sondern einfach nur eine Angewohnheit. Im einen Milieu mehr, im anderen weniger. Deshalb könnte der Ausstellungstitel auch ein Wahlplakat sein: „Gier. Was uns bewegt“.

Von Janina Fleischer