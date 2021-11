Leipzig

Wenn Der Tod aus seinem Leben erzählt, gibt es viel zu lachen. Dass er damit die Menschen eint, gehört zum genialen Konzept, mit dem der Comedian, der als Der Tod auf der Bühne steht, Erfolge feiert. Der Tod trägt eine Kutte mit großer Kapuze und gern eine Sense in der Hand. Er wohne, erzählt er, in Berlin, denn: Dort falle er nicht auf.

Das Beweisfoto zeigt ihn mit Kutte, Kapuze und Sense vor dem Brandenburger Tor – am Eingang zum Regierungsviertel. Und dass er auch in Pankow oder Wilmersdorf nicht weiter für Aufsehen sorgt, glaubt sofort, wer da zuletzt mal durchgefahren ist. Sowieso reagieren die Berliner eher auf Dialekte ablehnend als auf Äußerlichkeiten. Und Schwäbisch spricht er ja nicht, Der Tod.

Siegel statt Sense

Drum haben auch die 24 Dresdner Stollenbäcker niemanden provoziert, als sie am Wochenbeginn auf einer Kreuzung am Potsdamer Platz für ihren Exportschlager warben. Tanzend, in weißen Jacken und mit Bäckermützen. Statt einer Sense trugen sie ein Riesen-Stollensiegel. Nur dass sie ausschließlich bei Ampel-Grün über die Straße tanzten, könnte Einheimische irritieren. Mit Blick auf den Stollen sagte Andreas Wippler, der Vorsitzende des Schutzverbandes Dresdner Stollen: „Er wird keen Berliner, kann aber eben sehr gern hier vernascht werden.“

Damit allerdings triggert er einen echten Aufreger: den „Berliner“. So werden Pfannkuchen außerhalb Berlins genannt, weil außerhalb Berlins Pfannkuchen das sind, was in Berlin als Eierkuchen gilt. Vom Quarkkäulchen wollen wir da gar nicht erst anfangen. Auf den Dresdner Stollen aber kann man sich einigen. Einen Sachsen, ausgerechnet.

Von Janina Fleischer