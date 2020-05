Theater rüsten ab: Kultur gibt es nur noch in haushaltsüblichen Mengen

Leipzig

Was haben wir gelacht. Damals, als in irrsinnig lustigen Videos plötzlich Klopapier eine Rolle spielte und die Fortsetzung des Alltags mit quarantänlichen Mitteln. Was haben wir gehofft. Das war, als das Innehalten beschworen wurde, die Auszeit als Gelegenheit nachzudenken. Über Zukunft. Zukunft heißt jetzt wieder Sommerurlaub, Grenzverkehr und Fußball-Bundesliga. Kultur kommt natürlich auch darin vor: als Hygienekonzept.

Was haben wir gedacht? Kultur ist, wenn man’s trotzdem macht. Doch die Spielzeit wurde schneller abgesagt, als zwei konkurrierende Virologen „ Heinsberg!“ rufen können. „Stell dir vor, es geht und keiner kriegt’s hin“, hat Kabarettist Wolfgang Neuss das auf den wunden Punkt gebracht, ohne „Corona-Auflagen“ kennen zu können. Doch kannte er ja die Menschen.

Partnertausch

Menschen, die künftig im Theater mit 1,50 Meter Abstand sitzen. Weshalb Schauspielhäuser für die kommende Spielzeit Sitzreihen abbauen. 737 Plätze hat der Saal in Düsseldorf. Von den verbleibenden kann jeder dritte besetzt werden, so dass 128 Zuschauer unterkommen.

Sollten Partnerschaften den Sommer überstehen, rechnet das Haus auch mit Paaren unter den Zuschauern. Da für die keine Abstandsgebote gelten, sofern die nicht im Ehevertrag verankert sind, könnten bis zu 180 oder, an Valentinstagen, 190 Menschen im Saal sitzen.

Konsequent wäre ein Saal ohne Stühle, so dass die Zuschauer vor der Bühne flanieren und immer neue Paare bilden. Mit Maske, versteht sich, und einem Warenkorb pro Person für Kunst und Kultur, die nur noch in haushaltsüblichen Mengen abgegeben wird.

Von Janina Fleischer