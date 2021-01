Leipzig

Weit entfernt von einer Karnevalshochburg zu wohnen, war immer schon von Vorteil. Ganz besonders zur Karnevalszeit. Inzwischen verbietet sich aber jede Herablassung oder gar Häme den Narren gegenüber, denn sie leiden genug. So wird in diesem Jahr in den Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen am Rosenmontag kein dienstfrei gewährt. Der arbeitsfreie Tag fing auf, dass die Behörden zum Beispiel in Düsseldorf nicht erreichbar waren – der Karnevalsumzüge wegen. Und genau die sind ja abgesagt.

Das ist in New Orleans nicht anders, wo normalerweise bei den Mardi-Gras-Paraden aufwendigst geschmückte Motivwagen herumfahren, von denen Perlenketten in die Menge geworfen werden. Das macht man dort so. Kaum waren die traditionellen Paraden abgesagt, wagte Megan Joy Boudreaux auf Twitter einen Scherz: „Verwandelt euer Haus in einen Festwagen und werft die ganzen Perlenketten vom Dachgeschoss den vorbeilaufenden Nachbarn zu.“

Schlimmstes zu befürchten

Doch ob New Orleans oder Düsseldorf: Mit Karneval scherz man nicht! Also hat die Idee umgehend die Massen ergriffen, und nun lassen die ersten Häuser entlang der St. Charles Avenue das Schlimmste befürchten für den Faschingsdienstag am 16. Februar.

Anwohner schmücken die Fassaden mit Vögeln, Palmen oder einem Dinosaurier und empfinden dabei so viel Glück, dass sie eine neue Tradition entstehen sehen, die am Aschermittwoch keinesfalls beendet sein darf. Künftige Archäologen werden von den Resten solcher Häuser so fasziniert sein, wie wir es von Höhlenmalereien sind. Sie werden unsere Epoche Pandeval nennen.

Von Janina Fleischer