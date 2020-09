Leipzig

Als im Frühjahr des Stillstands Satellitenbilder von klaren Himmeln überraschten, wurde dies als das Gute im Schlechten gesehen, als das Blaue im Trüben. Dass dann auch noch Draußen zum neuen Drinnen wurde und Zugluft als frischer Wind durchging, ließ das Land fast locker wirken.

Jetzt ist Herbst. Wenngleich sich das Klima dann doch nicht so schnell ändert – das Wetter wird es tun. „Bei schönem Wetter im Garten“ gerät vom Versprechen zur Drohung, denn als schönes Wetter gilt seit März alles außer Hurrikan. Doch wer sich im Nieselnebel einen Husten holt, wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Es könnte ja Sie wissen schon was sein.

Weihnachten auf dem Balkon

Dabei haben wir uns so daran gewöhnt: An Freisitze vor Kneipen und Cafés, die so gut besucht sind, als gäbe es drinnen eine Wanzenplage. An nicht nur Konzerte, sondern auch Lesungen an der Luft, bei denen unter Bäumen der Wind umblättert. Das wird bei fallenden Temperaturen nun anders, verfügen doch die wenigsten Wald- und Wiesenspielstätten über Fußbodenheizung.

Weihnachten wird diesmal auf dem Balkon gefeiert. Und bei aller Liebe zum freien Blick auf Krisen-Beine ist spätestens beim ersten Schneefall Schluss mit Shorts. Wer schnell kalte Füße bekommt, weil jeder, der atmet, als potenzielle Virenschleuder, Superspreader – als Gefährder also gilt, muss sich auf ein Halbjahr in wollenen Unterhosen, Expeditions-Stiefeln und Himalaya-Anorak einstellen. Da ist in vielen Kleiderschränken durchaus Luft nach oben. Wenn demnächst Pandemie auf Wetter trifft, wird allerdings auch das soziale Klima richtig frostig.

Von Janina Fleischer