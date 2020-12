Leipzig

Selbst im Stillstand bewegt sich die Sprache, sucht sich der Zeitgeist ein gemäßes Gewand. Er folgt dabei der Mode – oder auch der Not. Geht das eine Wort in Sack und Leinen, auf dass es nicht erkannt werde auf dem Boulevard der Bedeutung, putzt ein anderes sich heraus bis zur Kenntlichkeit. Da freuen sich die Forscher vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache und listen auf, was das Zeug hält und die Pandemie verspricht.

Zu den rund 1000 neuen Wörtern und Wortverbindungen, die insgesamt eine hübsche Lektüre bilden, gehört alles, was von den Sprachforscher-Kollegen bei der Wahl zum „Wort des Jahres“ ignoriert wurde. Denn deren „ Corona-Pandemie“, bei aller Achtung, ist von einer Einfallslosigkeit, dass es einem die Maske vom Gesicht zieht. Was ja niemand wollen kann.

Lässig unentspannt

Die Leibniz-Leute hingegen weiten den Blick aufs Politische an Rand und Rändern (Brexiteer, Pegidist) und fischen zudem im Wörtersee des Absurden, wo der Virenbomber auf den Wirrologen trifft, der Knuffelkontakt auf den After-Corona-Body, die digitale Pförtnerampel auf die Geisterküche.

Zu den interessantesten Exemplaren gehört der Lockerungsdrängler. Hier kommt etwas eher Lässiges mit absoluter Unentspanntheit zusammen. Das erinnert in seiner Pa­ra­do­xie an die Mobilitätsstation der Zehnerjahre, denn während Mobilität von Beweglichkeit ausgeht, steht die Station für das Stehen, gar Stillstand.

Gemeint sind damit unter anderem Orte des Umstiegs von privaten auf öffentliche Verkehrsmittel. Das Gemeinte mit Gesagtem zu ummänteln, zementiert die Dynamik der Zustände.

Von Janina Fleischer