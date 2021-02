Leipzig

Es kann schön aussehen, wenn die Stadt versinkt. Zum Beispiel im Schnee. Die Freude währt so lange wie die Mohrrübe im Schneemann. Und inzwischen ist etwas anderes nicht mehr zu übersehen: Die Stadt versinkt zudem im Müll. Das hat mehrere Gründe.

Zuletzt kamen die Entsorgungsfahrzeuge nicht mehr durch, weil in einem Jahr wie diesem natürlich auch der Winterdienst zum Homeoffice verdammt ist. Und wer nicht einkaufen gehen kann, weil keine Langlaufski im Keller stehen, lässt liefern. In Kartons. Wozu das führt, sieht man jetzt an den leider nicht mehr weiß bemützten Mülltonnen, an denen noch die Absperrbänder wegen der Dachlawinen befestigt sind: Sie quellen über.

Das lustige „Fräulein Lose“

Leipzig, Sachsen, Deutschland, Europa und die Welt haben da ein Problem, das sie länger beschäftigen wird als die Schneedecke und dessen Beseitigung noch mehr Zeit benötigt als Deutschland zum Impfen. Was dennoch nicht bedeutet, dass Halles immunisierter Oberbürgermeister besser den Müll vom Hof bekommt als andere.

Um Pappe und Plaste zu vermeiden, gibt es Unverpacktläden. Feine Sache. Der erste wurde 2014 in Kiel eröffnet, informiert das „Zeit Magazin“ und setzt dazu über all die längst übers Land verteilten schrecklich lustigen Namen in Kenntnis wie: „Theo Tütenlos“ (Werl), „Naggisch“ (Neckargemünd), „Füllosophie“ (Fürstenfeldbruck), „Frau Lose“ (Dortmund) und gar „Fräulein Lose“ (Freising).

Stolze Städte wie Leipzig haben genug zu lachen und solche Späßchen nicht nötig, selbst Halle bescheidet sich mit dem Ladennamen„abgefüllt“. Der Winterdienst allerdings könnte sich „Schneegation“ nennen.

Von Janina Fleischer